Razzia in der Istanbuler Stadtverwaltung (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Rita Franca)

In Istanbul und zwei weiteren Provinzen wurden 27 Personen festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Es gehe unter anderem um Verstöße gegen Baugenehmigungen und Betrug. Den Angaben zufolge stand das Vorgehen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den früheren Istanbuler Bürgermeister, İmamoğlu. Der Politiker der Oppositionspartei CHP steht derzeit wegen Korruptions- und Spionagevorwürfen vor Gericht und sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.

In der vergangenen Woche war zum wiederholten Mal ein Bürgermeister der Oppositionspartei CHP festgenommen worden. Die CHP wirft der Justiz vor, politisch motiviert zu handeln. Die von Staatspräsident Erdogan geführte Regierung weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.