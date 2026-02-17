Das Schauspielhaus in Bochum (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Ein Sprecher erklärte, dass ein Darsteller körperlich angegriffen werde, sei erschreckend. Das Theater sei von jeher ein Ort, an dem kontroverse Themen verhandelt würden. Bei der deutschen Erstaufführung von "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten" hatten die Zuschauer zuvor bereits "Buh" und "Halt die Fresse" gerufen. Dann versuchten sie, den Schauspieler Ole Lagerpusch von der Bühne zu zerren. Provoziert hatte sie sein immer radikaler werdender Monolog eines Faschisten.

Schon in anderen Ländern war es bei Aufführungen des Dramas des portugiesischen Autors Tiago Rodrigues zu Unruhen gekommen, allerdings nicht zu Handgreiflichkeiten. Das Theater Bochum setzte vor der nächsten Vorstellung Publikumsgespräche an.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.