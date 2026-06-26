Fußball-WM

Gruppe F:
Tunesien - Niederlande 1:3
Japan - Schweden 1:1
Tunesien - Niederlande 1:3
Japan - Schweden 1:1
Damit erreichen die Niederlande, Japan und Schweden die K.o.-Runde. Tunesien scheidet als Letzter der Gruppe F aus.
Gruppe D:
Türkei - USA 3:2
Paraguay - Australien 0:0
Türkei - USA 3:2
Paraguay - Australien 0:0
Auch Australien hat sich damit für die K.O.-Phase der WM qualifiziert. Die USA standen bereits vor dem letzten Spiel als Gruppensieger fest. Paraguay hat noch gute Chancen auf einen Platz unter den acht besten Gruppendritten und kommt damit auch als deutscher Gegner im Sechzehntelfinale infrage.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.