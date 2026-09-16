Zahnanalyse

Schnell und energiegeladen statt träge: So stellen sich Forscher den T-Rex vor. (IMAGO / imagebroker / Dmitry Rukhlenko)

Die Forschungsgruppe durfte Zahnschmelz-Proben eines T-Rex-Skeletts aus einem Museum in Kalifornien untersuchen. Das Team analysierte, wie häufig im Zahnschmelz bestimmte, seltene Varianten von Kohlenstoff- und Sauerstoffatomen chemisch miteinander verbunden sind.

Warmblütige Tiere haben weniger solche Verbindungen in ihren Zähnen als wechselwarme. Das Ergebnis beim T-Rex entsprach dem eines Warmblüters. Die Forschenden nennen sogar eine konkrete Körpertemperatur: rund 36 Grad Celsius. Das Team nimmt deshalb an, dass Tyrannosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren als ziemlich flinke, energiegeladene Räuber oder Aasfresser unterwegs waren.

Lange Zeit ging die Paläontologie davon aus, dass alle Dinosaurier wechselwarme Tiere waren. Inzwischen ist aber die Theorie , dass sich die Saurier in zwei Gruppen aufteilten - und einige Arten wegen starker Klimaschwankungen zu Warmblütern wurden.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.