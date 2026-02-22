Dortmund
Über 3.000 Menschen demonstrieren friedlich gegen AfD-Neujahrsempfang

In Dortmund hat es Proteste gegen einen Auftritt des Thüringer AfD-Landeschefs Höcke im Rathaus gegeben.

    Demonstranten protestieren vor dem Dortmunder Rathaus gegen eine Rede des Thüringer AfD-Chefs Höcke.
    Proteste gegen Höcke-Rede vor dem Dortmunder Rathaus. (picture alliance / dpa / Benjamin Westhoff)
    Die Polizei sprach von 3.300 Gegendemonstranten, die Kundgebung sei friedlich verlaufen. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit nur 600 Menschen gerechnet. Höcke war als Gastredner beim Neujahrsempfang der AfD-Fraktion ins Rathaus eingeladen worden. Im Vorfeld hatte die Stadt Dortmund versucht, die Rede zu verbieten, scheiterte damit aber in einem Eilverfahren vor Gericht. Der Thüringer AfD-Vorsitzende wurde bereits zwei Mal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt.
    In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.
