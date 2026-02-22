Proteste gegen Höcke-Rede vor dem Dortmunder Rathaus. (picture alliance / dpa / Benjamin Westhoff)

Die Polizei sprach von 3.300 Gegendemonstranten, die Kundgebung sei friedlich verlaufen. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit nur 600 Menschen gerechnet. Höcke war als Gastredner beim Neujahrsempfang der AfD-Fraktion ins Rathaus eingeladen worden. Im Vorfeld hatte die Stadt Dortmund versucht, die Rede zu verbieten, scheiterte damit aber in einem Eilverfahren vor Gericht. Der Thüringer AfD-Vorsitzende wurde bereits zwei Mal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt.

In Thüringen wird die AfD vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.