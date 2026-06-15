Regierungsdaten

Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republick Kongo ist erneut gestiegen. (XinHua / dpa)

Innerhalb von 24 Stunden seien 72 neue Fälle dokumentiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten der Regierung. Unter den bestätigten Fällen werden auch 181 Todesfälle mit aufgeführt. Besonders drei Provinzen im Osten des Landes sind vom aktuellen Ausbruch betroffen. Für den derzeit grassierenden "Bundibugyo"-Typ des Virus gibt es derzeit weder einen Impfstoff noch eine zugelassene Therapie. Das von dem Virus ausgelöste Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Übertragen wird es durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika und hat bereits mehrere Ebola-Ausbrüche erlebt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.