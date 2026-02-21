Urteil des Obersten Gerichts

Debatte um Rückzahlung von unrechtmäßig verhängten Import-Zöllen (Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann)

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Lange, sieht Chancen auf eine Rückzahlung. Vermutlich werde es Hunderttausende Anträge geben, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

Forderungen auch in den USA

In den USA selbst forderten die Gouverneure von Illinois und Kalifornien, Pritzker und Newsom, Trump auf, ihren Bürgern die unrechtmäßigen Zölle zu erstatten. Der Präsident hatte nach seiner juristischen Niederlage gestern neue weltweite Sonderzölle in Höhe von zehn Prozent auf fast alle Waren angeordnet, diesmal auf Basis einer anderen gesetzlichen Grundlage.

Bundeskanzler Merz kündigte an, mit einer abgestimmten EU-Haltung nach ⁠Washington zu reisen, um über die veränderte Lage bei den Zöllen zu sprechen.

