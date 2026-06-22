Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (imago / Political Moments )

Erste Gespräche zwischen der Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden hatte es am 10. Juni gegeben. Damals zogen die Teilnehmer eine positive Bilanz und zeigten sich einig darüber, dass Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland nötig seien. Bundeskanzler Merz warb um Unterstützung bei den anstehenden Änderungen im Sozialbereich. Er sagte, das Land stehe vor großen Herausforderungen und müsse seine Stärken und Potenziale nutzen, um das Ruder für alle herumzureißen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.