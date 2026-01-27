Die Vorhersage:
Überwiegend stark bewölkt. Von Südwesten her Regen, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. In höheren Lagen Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen meist bedeckt, örtlich Niederschläge, teils als Schnee, in tieferen Lagen des Westens und Südwestens als Regen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.