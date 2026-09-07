Zudem soll ein Banner mit der Aufschrift "You are not alone Nepal" präsentiert werden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sprach den Betroffenen der Katastrophe sein Mitgefühl aus: "Die gesamte europäische Fußballfamilie wird vor den Spielen dieser Woche zusammenstehen, um den Menschen in Nepal unser tiefstes Beileid und unsere Unterstützung auszudrücken. Wir wünschen ihnen Kraft und Widerstandsfähigkeit, während sie sich weiter von dieser Tragödie und ihren Folgen erholen".
Die UEFA hat bereits öfter an Opfer von Naturkatastrophen erinnert - so unter anderem im September 2023 nach einem Erdbeben in Marokko und Überschwemmungen in Libyen.
Die Champions League beginnt heute mit sechs Spielen, darunter Borussia Dortmund gegen Villareal und Real Madrid gegen Inter Mailand. Mittwoch und Donnerstag geht es mit je sechs Partien weiter.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.