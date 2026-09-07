Fußball

UEFA setzt Zeichen der Solidarität für Flutopfer in Nepal

Der europäische Fußball wird bei den Spielen der Champions League in dieser Woche der Opfer der schweren Sturzflut in Nepal gedenken. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte, soll es vor allen Partien eine Schweigeminute geben.