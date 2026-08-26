Streit um FIFA-Chef Infantino
UEFA zieht Boykott-Drohung für FIFA-Turniere offenbar zurück

Die Europäische Fußball-Verband UEFA hält seine Boykott-Drohung gegen Turniere des Weltverbands FIFA offenbar nicht mehr aufrecht.

    Aleksander Ceferin beim UEFA-Kongress am 08. Februar.
    Die UEFA mit ihrem Präsidenten Ceferin hält wohl nicht weiter am Boykott für FIFA-Turniere fest. (IMAGO / PA Images / IMAGO / Mike Egerton)
    Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Insider. Mit der Drohung hatte die UEFA auf die Pläne von FIFA-Präsident Infantino reagiert, Teile der Rechte an der Fußball-Weltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen. Da Infantino dieses Vorhaben aufgegeben habe, halte die UEFA den Boykott nicht mehr für erforderlich, berichteten die Medien.
    Ein europäischer Boykott von FIFA-Turnieren hätte als erstes die am 5. September beginnende WM der U20-Juniorinnen in Polen betroffen.
    Einer erneuten Kandidatur Infantinos bei der Wahl auf einem FIFA-Kongress
    im kommenden März in Marokkos Hauptstadt Rabat stehen die europäischen Verbände laut den Berichten weiterhin ablehnend gegenüber.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.