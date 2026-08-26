Streit um FIFA-Chef Infantino

Die UEFA mit ihrem Präsidenten Ceferin hält wohl nicht weiter am Boykott für FIFA-Turniere fest. (IMAGO / PA Images / IMAGO / Mike Egerton)

Dies berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf Insider. Mit der Drohung hatte die UEFA auf die Pläne von FIFA-Präsident Infantino reagiert, Teile der Rechte an der Fußball-Weltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen. Da Infantino dieses Vorhaben endgültig aufgegeben habe, halte die UEFA den Boykott nicht mehr für erforderlich, berichteten die Medien.

Ein Fernbleiben europäischer Mannschaften von FIFA-Turnieren hätte als erstes die am 5. September beginnende WM der U20-Juniorinnen in Polen betroffen.

Einer geplanten erneuten Kandidatur Infantinos auf einem FIFA-Kongress im kommenden März in Marokkos Hauptstadt Rabat stehen die europäischen Verbände laut den Berichten weiterhin ablehnend gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.