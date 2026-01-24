Untergetaucht: Der ugandische Oppositionspolitiker Bobi Wine (AP)

Teils betrunkene Soldaten hätten sein Haus gestürmt, Eigentum geplündert und seine Frau misshandelt, schrieb Wine auf der Plattform X. Sie sei gewürgt, beleidigt und teilweise ausgezogen worden; derzeit befinde sie sich in einem Krankenhaus.

Wine galt als aussichtsreichster Oppositionskandidat bei der Präsidentenwahl in Uganda am 15. Januar. Damals war der autoritär regierende Amtsinhaber Museveni mit 71 Prozent der Stimmen wiedergewahlt worden. Wine kam demnach auf 24 Prozent; er spricht von Wahlbetrug. Der in seinem Land auch als Musiker populäre Politiker ist untergetaucht, nachdem er eigenen Angaben zufolge einem Entführungsversuch durch die Armee entkommen war.

