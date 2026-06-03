Drohnenangriffe

Die Ukraine attackiert die russische Stadt St. Petersburg. (picture alliance/AP Photo/undefined/Uncredited)

In mehreren Bezirken seien Menschen verletzt worden und Schäden entstanden, teilten die örtlichen Behörden mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten das Ölterminal in St. Petersburg angegriffen. Am Stadtrand waren dichte graue Rauchwolken zu sehen.

Der russische Präsident Putin hat zu dem auch als "russisches Davos" bezeichneten Treffen zahlreiche internationale Gäste in seine Heimatstadt eingeladen. Es sollen ausländische Investoren angelockt werden, die die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogene russische Wirtschaft wieder in Schwung bringen.

Russland hatte die Ukraine gestern massiv angegriffen, dabei gab es nach ukrainischen Angaben 22 Tote. Heute Vormittag traf NATO-Generalsekretär Rutte zu einem unangekündigten Besuch in Kiew ein.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.