EU-Treffen in Irland

Die EU-Außenbeauftragte nahm am EU-Außenministertreffen in Irland teil. (AFP / PAUL FAITH)

Entsprechend äußerte sich die EU-Außenbeauftragte Kallas nach dem Ende der Beratungen in der Grafschaft Wicklow. Wer die neuen Zusicherungen machte und was sie konkret umfassen, dazu sagte Kallas nichts. Sie verwies lediglich darauf, dass jene Mitgliedstaaten, die die Ankündigungen gemacht hätten, diese selbst öffentlich bekanntgeben würden. Noch gestern hatte es beim Treffen der ebenfalls in Irland tagenden EU-Verteidigungsminster geheißen, es bestünden keinerlei Zusagen für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine. Die Ukraine beklagt seit Wochen, dass ihr Waffen dieses Typs fehlen. Sie werden vor allem bei der Abwehr ballistischer Raketen aus Russland eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.