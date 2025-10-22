Skandinavien-Besuch

Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch von Saab, dem Hersteller der Gripen-Kampfjets. (AP / Fredrik Sandberg)

Es gehe dabei nicht um neue Spenden, sondern um eine langfristige industrielle Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Man rechne damit, dass die ersten Maschinen innerhalb von drei Jahren geliefert werden könnten. Selenskyj gab sich zuversichtlich, dass die ersten Kampfjets bereits im kommenden Jahr eingesetzt werden könnten.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Waffen- und Munitionsfabrik in der russischen Republik Mordwinien und eine Ölraffinerie in Dagestan angegriffen. Ziel sei es, die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten Russlands zu schwächen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Bei russischen Angriffen auf mehrere Städte in der Ukraine wurden nach Angaben aus Kiew mindestens sechs Menschen getötet. Moskau meldete unterdessen die Einnahme von zwei weiteren Dörfern im Südosten der Ukraine.

