Unesco-Weltkulturerbe

Feuer in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Kiew nach einem russischen Angriff (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Es gebe ernsthafte Schäden auf dem Gelände, teilte Militärgouverneur Tkatschenko mit. Laut Bürgermeister Klitschko waren zudem rund 140.000 Einwohner nach Beschädigungen an Oberleitungen ohne Strom.

Die russischen Angriffe erstreckten sich landesweit. Ukrainischen Behörden zufolge gab es dabei mindestens neun Tote und Dutzende Verletzte. Neben Toten in Kiew wurden etwa in Charkiw fünf Rettungskräfte während Löscharbeiten getötet.

Russland meldete ukrainische Gegenangriffe. In Tula südlich von Moskau wurden dabei nach Angaben des Regionalgouverneurs drei Menschen getötet. In der Stadt befinden sich mehrere große Industrieanlagen. Zudem wurden bei ukrainischen Drohnenangriffen zwei Brücken zur von Russland annektierten Halbinsel Krim beschädigt. Nach Angaben des ‌von Moskau eingesetzten Gouverneurs wurde der Verkehr zum russisch kontrollierten Teil der ukrainischen Region Cherson ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.