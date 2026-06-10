Russischer Angriff 2022

1.568. Tage Krieg in der Ukraine. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress / Marek Ladzinski)

Der Generalstab in Kiew zählt den 1.568. Tag der von Russlands Staatschef Putin 2022 befohlenen Großinvasion in das Nachbarland. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der Erste Weltkrieg dauerte vom 28. Juli 1914 bis zum 11. November 1918.

Russland will die Ukraine militärisch und politisch zurück in seinen Machtbereich zwingen. Moskau hält einschließlich der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim knapp ein Fünftel der Ukraine besetzt. Berichten zufolge konnte die Ukraine zuletzt militärische Erfolge erreichen. Zudem setzt sie Moskau mit ihrem Drohnen-Arsenal zunehmend unter Druck. In den vergangenen Stunden griff die ukrainische Armee erneut die russische Energie- und Militärinfrastruktur an. Auch in weiter entfernten Regionen des Urals und Sibiriens wurde Luftalarm ausgelöst. Laut dem Verteidigungsministerium wurden landesweit Hunderte Drohnen abgefangen. Russland griff seinerseits unter anderem die Großstadt Charkiw an.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.