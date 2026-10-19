Vorstoß des Kreml

Der russische Präsident Wladimir Putin (Archivbild). (picture alliance / Picvario Media | Roman Naumov)

Das bestätigte Putins Sprecher Peskow. Er reagierte damit auf einen Bericht des "Wall Street Journal", Putin habe ein solches Treffen ohne Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vorgeschlagen, um über ein Ende des

Ukraine-Kriegs zu beraten.

Ukraine: Dreier-Gipfel von Putin, Trump und Xi würde nur Moskau ermutigen

Der ukrainische Außenminister Sybiha ‌kritisierte die Idee. Vielmehr könne ein Dreiertreffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, der USA und Russlands dazu beitragen, den ​Krieg schneller zu beenden, schrieb er auf der Plattform X. Gespräche im Format Russland-China-USA würden genau das Gegenteil bewirken: Es würde Putin ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen, betonte Sybiha.

Die Spannungen zwischen Washington und Kiew hatten zuletzt zugenommen. Trump hatte am Freitag bereits beschlossene Sanktionen gegen Russland für 60 Tage ausgesetzt und zuvor mit Moskau russische Diesellieferungen in die USA vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.