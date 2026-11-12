Militärischer Internetdienst

Wegen einer Internet-Drosselung erreichen ukrainische Abwehrsysteme nicht genug Geschwindigkeit, um russische Raketen abzuwehren. (AP)

Präsident Selenskyj teilte auf Telegram mit, ukrainische Abwehrsysteme könnten wegen einer Internet-Drosselung nicht die erforderliche Geschwindigkeit erreichen, um russische Raketen zu treffen. Dies helfe Russland, mehr Ukrainer zu töten und zielgenauere Treffer in der Ukraine zu verzeichnen. Die Ukraine versuche, die Gründe für die Drosselung mit der US-Seite zu klären.

Starshield ist Teil des US-Konzerns SpaceX. Der militärische Internet-Dienst spielt auch für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte eine zentrale Rolle.

In der Nacht griff Russland vor allem Energie- und Verkehrsinfrastruktur in acht ukrainischen Regionen an. Zudem wurde ein Wohnhaus in der Hauptstadt Kiew von einer Drohne getroffen, ein Mensch starb. Die Ukraine wiederum attackierte unter anderem die russische Hauptstadt Moskau.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.