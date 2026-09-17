Russischer Angriffskrieg
Ukraine meldet mindestens 18 Verletzte nach Angriffen auf Kiew

Bei russischen Angriffen insbesondere auf die ukrainischen Regionen Sumy und Odessa ist dort die Energie-Infrastruktur beschädigt worden.

    Ukraine, Sumy: Auf diesem Foto, das vom ukrainischen Rettungsdienst zur Verfügung gestellt wurde, löschen Feuerwehrleute nach einem russischen Luftangriff einen Brand in Privathäusern.
    Russische Angriffe auf Ziele in der Ukraine (Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)
    Präsident Selenskyj teilte mit, die zivile Infrastruktur in insgesamt acht Regionen habe Schaden genommen. Zuvor waren bei Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew laut der dortigen Militärverwaltung mindestens 18 Menschen verletzt worden. Von den nächtlichen Drohnen- und Raketenattacken war außerdem die Region Saporischschja betroffen. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Angriffe hätten Metallurgie- und Elektronikbetriebe sowie Energie- und Verkehrsanlagen gegolten.
    Die Ukraine teilte mit, sie habe über Nacht die russische Ölraffinerie Jaroslawl getroffen. Präsident Selenskyj berichtete zudem von Angriffen auf einen Militärflugplatz ‌in Rostov.
    Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.