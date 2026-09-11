Kriegslage

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Weitere rund 70 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in der Region Dnipropetrowsk mit. Der ukrainische Innenminister Wyhiwskyj schrieb auf Telegram, der Angriff im Stadtzentrum habe sich am hellichten Tage ereignet, als die Straßen voller Menschen waren.

Ukrainische Drohnen wiederum trafen Ziele in der russischen Grenzregion Belgorod. Wie Rettungskräfte meldeten, wurde dabei ein Mensch in der Stadt Nowy Oskol getötet. Durch den Angriff einer Seedrohne sollen außerdem knapp 30 Personen in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi verletzt worden sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem koordinierten Angriff auf mehrere Infrastrukturziele in Russland.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.