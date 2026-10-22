Angriffskrieg

Ukrainische Feuerwehrleute nach einem russischen Raketenangriff in Kiew. (AFP / GENYA SAVILOV)

Wie Präsident Selenskyj mitteilte, zielten die Angriffe auf verschiedene Regionen, vor allem aber auf die Hauptstadt Kiew. Es seien Wohnhäuser, die Energieversorgung, die Infrastruktur eines Bahnhofs und der Metro, Einkaufszentren sowie Unternehmen getroffen worden. Selenskyj sprach von einem demonstrativen Schlag Moskaus nach den Verhandlungen vom Vortag.

Russland meldete seinerseits ukrainische Drohnenangriffe auf die Stadt Moskau. Zwei Menschen seien durch Trümmerteile verletzt worden.

Ex-Botschafter Wittig: Kein Durchbruch zu erwarten

Die Ukraine dringt weiterhin auf eine Waffenruhe. Präsident Selenskyj sagte dem US-Sender Fox News, ein erster Schritt zu diesem Ziel könne es sein, die aktuelle Frontlinie einzufrieren. Russland kontrolliert Gebiete im Osten der Ukraine.

Grüne: Merz soll sich in den USA für uneingeschränkten Zugriff der Ukraine auf Starlink einsetzen

Die Grünen forderten Bundeskanzler Merz auf, bei der US-Regierung auf eine weitere Unterstützung für die Ukraine zu dringen. Fraktionschefin Haßelmann sagte den Funke-Medien, Präsident Trump breche Zusagen und schwäche die Ukraine in unverantwortlicher Weise. Merz müsse sich gemeinsam mit europäischen Regierungschefs dafür einsetzen, dass Kiew wieder uneingeschränkten Zugriff auf das Satellitensystem Starlink bekomme. Zudem müsse die US-Regierung zugesagte Abwehrraketen zur Verteidigung der Ukraine freigeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte für die Drosselung von Starlink sowie für die Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen die US-Regierung verantwortlich gemacht. Diese weist das zurück.

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Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.