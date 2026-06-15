Russischer Angriffskrieg

Löscharbeiten in der nordostukrainischen Stadt Charkiw (Archivbild). (AFP / SERGEY BOBOK)

In der Stadt Charkiw im Nordosten wurden nach offiziellen Angaben fünf Rettungskräfte getötet, weitere Menschen seien verletzt worden. Die Helfer seien während Löscharbeiten angegriffen worden. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben der Militärverwaltung fünf Menschen bei russischen Attacken verletzt. Laut Bürgermeister Klitschko waren 140.000 Einwohner nach Beschädigungen an Oberleitungen ohne Strom. Auch hätten ​Trümmer abgeschossener Drohnen Häuser und Autos in Brand ‌gesetzt.

Derweil ließ Polen Kampfjets aufsteigen. Wie die Streitkräfte des Landes mitteilten, wurden zudem bodengestützte Luftabwehrsysteme und die Radaraufklärung in Bereitschaft versetzt. Die Maßnahmen seien präventiver Natur gewesen und hätten dem Schutz ‌des eigenen Luftraums in Grenznähe gedient.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.