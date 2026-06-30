Russischer Angriffskrieg

Rettungsarbeiten in der ukrainischen Stadt Dnipro. (AFP / HANDOUT)

In der östlichen Großstadt Charkiw wurde ein Mensch nach Angaben des Gouverneurs beim Einschlag einer Gleitbombe getötet, weitere zwölf wurden verletzt. Wie Präsident Selenskyj mitteilte, gab es zudem fünf Todesopfer bei einem Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro. 29 weitere Personen seien verletzt worden. Darüber hinaus habe es einen Drohnenangriff auf einen Bus in der gleichnamigen Hauptstadt der Region Saporischschja gegeben, so der Präsident. In der Region Sumy berichtete die Polizei von zwei Toten.

Derweil erneuerte Selenskyj seinen Appell an die europäischen Staaten, den Ausbau der ukrainischen Luftabwehr voranzutreiben, damit sein Land ballistische Raketen abwehren könne. Die Menschen seines Landes brauchten besseren Schutz vor solchen Angriffen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.