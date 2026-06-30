Russischer Angriffskrieg

Fünf Menschen starben und viele wurden verletzt bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Dnipro. (AFP / HANDOUT)

In der östlichen Großstadt Charkiw starb ein Mensch nach Angaben des Gouverneurs durch den Einschlag einer Gleitbombe, weitere zwölf seien verletzt worden. Wie Präsident Selenskyj mitteilte, gab es zudem fünf Todesopfer bei einem Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro. 29 weitere Personen seien verletzt worden. Zudem habe es einen Drohnenangriff auf einen Bus in der gleichnamigen Hauptstadt der Region Saporischschja gegeben. In der Region Sumy berichtete die Polizei von zwei Toten.

Derweil erneuerte Selenskyj seinen Appell an die europäischen Staaten, den Ausbau der Luftabwehr voranzutreiben, damit sein Land ballistische Raketen abwehren könne. Die Menschen seines Landes brauchten besseren Schutz vor solchen Angriffen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.