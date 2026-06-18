Ukrainische Angriffe auf Russland (Anadolu Agency/IMAGO/Sefa Karacan)

Die russische Luftabwehr fing ⁠nach Angaben der Regierung in der Nacht landesweit mehr als 550 Drohnen ab. Allein Moskau erreichten laut Bürgermeister Sobjanin über 180 Flugobjekte, von denen einige eine Ölraffinerie trafen. Es entstand laut Medienberichten ein Feuer. Beeinträchtigt war erneut auch der Luftverkehr an allen vier Flughäfen der Hauptstadt. Südlich von Moskau wurde laut Berichten ein Wohnblock und in einem weiteren Vorort ein Einkaufszentrum getroffen. Im Kampf gegen den Aggressor Russland attackiert die Ukraine immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

Russland griff in der Nacht seinerseits ukrainisches Gebiet mit Raketen und Drohnen an. Medien berichteten von Explosionen in Kiew. Auch in anderen Städten wie Sumy gab es demnach Einschläge. Über mögliche Opfer und das Ausmaß der Schäden war zunächst nichts bekannnt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.