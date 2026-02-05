Russischer Angriffskrieg

Vertreter der Ukraine, der USA und Russlands bei den Gesprächen in Abu Dhabi. (IMAGO / ITAR-TASS / The UAE Ministry of Foreign Affa)

Das teilte die ukrainische Delegation mit. Die aktuelle Gesprächsrunde zur Beendigung des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine findet den zweiten Tag in Folge statt. Gestern hatten Vertreter beider Ländern von einem "produktiven Treffen" gesprochen. Zu Beginn der neuen Runde erhob Russland noch einmal Gebietsansprüche auf den Donbass. Die Ukraine hingegen verlangt, dass der Krieg entlang der bestehnden Frontlinien zumindest unterbrochen wird. Nach Angaben des ukrainischen Chefunterhändlers Umerow gab es in Abu Dhabi zudem Arbeitsgruppen zu weiteren Themen. Überschattet werden die Verhandlungen von weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.