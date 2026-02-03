Russischer Angriffskrieg

In Abu Dhabi finden direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine statt. (picture alliance/dpa/TASS)

Neben den Unterhändlern beider Staaten sind an den Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten die USA als Vermittler beteiligt.

Eine erste Gesprächsrunde hatte Mitte Januar stattgefunden. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Ein ursprünglich für vergangenen Sonntag geplanter Termin wurde verschoben. Die aktuellen Verhandlungen sollen bis Donnerstag dauern.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau vor, gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe verstoßen zu haben. Er verlangte eine Reaktion aus Washington. Russland hatte entgegen einer Abmachung die ukrainische Energie-Infrastruktur massiv angegriffen. Hunderttausende Familien sind nach Angaben der Behörden bei Temperaturen um minus 20 Grad ohne Strom und Heizung.

Selenskyj sagte bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte in Kiew, Moskau nutze die kältesten Tage des Winters, um die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren. Auch Rutte betonte, die jüngsten Angriffe zeugten nicht vom Friedenswillen Russlands.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.