Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, man habe unter anderem eine Ölraffinerie in der Region Samara getroffen. (Henry Nicholls / Afp)

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, man habe unter anderem eine Ölraffinerie in der Region Samara getroffen. Ein weiteres Ziel sei ein Rüstungsunternehmen in der Stadt Tscheboksary östlich von Moskau gewesen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, landesweit seien 326 ukrainische Drohnen abgefangen worden. In zahlreichen russischen Regionen wurde Luftalarm ausgelöst.

Russland griff in der vergangenen Nacht seinerseits Ziele in der Ukraine an. Aus der Großstadt Charkiw wurden mehr als 20 Einschläge gemeldet. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden mit.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.