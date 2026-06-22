Abwehrkampf gegen Russland

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Bei der Anlage nahe Moskau handelt es sich um die größte Satelliten-Bodenstation Russlands. Der ukrainische Generalstab erklärte, man habe nach der Attacke starke Rauchentwicklung beobachtet. Das genaue Ausmaß der Schäden werde derzeit noch ermittelt. Außerdem meldete das Militär einen Angriff auf eine Fabrik für ‌Raketenelektronik in der russischen Oblast ⁠Woronesch.

Bereits in der vergangenen Nacht hatte es Angriffe beider Seiten gegeben, bei denen in der Ukraine nach dortigen Angaben sechs Menschen getötet wurden. Über mögliche Opfer oder Schäden in Russland ist noch nichts bekannt.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim wurden nach jüngsten ukrainischen Luftangriffen auf Versorgungswege und Energieanlagen zeitweise Stromsperren angekündigt. Dort gibt es bereits seit längerem Probleme auch bei der Versorgung mit Benzin; derzeit wird kein Kraftstoff mehr an Privatleute ausgegeben.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.