Ukraine attackiert russisches Zentrum für Weltraumkommunikation in Dubna. (picture alliance/TASS/Alyona Bzhakhova)

Der Generalstab in Kiew erklärte in einer Mitteilung, dort würden elektronische Bauteile für Raketen produziert, mit denen Russland die Ukraine beschieße. Die Produktionsstätte sei von Marschflugkörpern getroffen und beschädigt worden. Der Gouverneur der Region Woronesch, Gussew, bestätigte einen Angriff auf ein Unternehmen. Dabei seien fünf Menschen getötet worden. Ein Brand in dem Werk sei inzwischen gelöscht.

Zuvor hatte die Ukraine das russische Satellitenkommunikationszentrum ⁠in der Stadt Dubna mit Drohnen angegriffen. Bei der Anlage nahe Moskau handelt es sich um die größte Station für Satellitenübertragungen Russlands. Nach Angaben des Betreibers wurde die Funktionstüchtigkeit des Zentrums durch den Angriff nicht beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.