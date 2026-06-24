Angriffskrieg

Blick auf die ukrainische Stadt Nikopol nach einem russischen Angriff (Archivbild) (picture alliance/AA/Andre Luis Alves)

Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk wurden laut den örtlichen Behörden drei Menschen durch Drohnen-Attacken im Kreis Nikopol getötet, fünf weitere seien verletzt worden. Im benachbarten Gebiet Saporischschja wurde nach Angaben des Militärgouverneurs ein Mensch durch einen Angriff mit Gleitbomben getötet, zwei weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten. In der südukrainischen Stadt Cherson wurde ein Mensch durch russischen Beschuss getötet.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.