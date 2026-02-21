Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Es gebe Verletzte und erhebliche Schäden, sagte der Gouverneur der Region Udmurtien auf Telegram. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, galt der Angriff einem der wichtigsten Rüstungsstandorte Russlands. Dort werden unter anderem die häufig in der Ukraine eingesetzen Iskander-Raketen und Interkontinentalraketen gefertigt. Udmurtien liegt mehr als 1.300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

In der Nacht wurden auch russische Angriffe auf die Ukraine gemeldet. In der Hafenstadt Odessa trafen Drohnen mehrere Wohnhäuser. Opferzahlen sind noch nicht bekannt.

