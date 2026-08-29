Sicherheit

Wie Fedorow mitteilte, wird er als Berater für Innovationen tätig sein. Er werde Italien dabei unterstützen, Technologien für die moderne Kriegsführung zu entwickeln. Nach Angaben seines Büros ist der Arbeitsort aber nicht Rom, sondern Kiew.
Das italienische Verteidigungsministerium sprach von einer wichtigen Chance für Italien. Fedorow verfüge über umfangreiche Erfahrungen mit autonomen Systemen und mit der Luftverteidigung.
Der technikaffine 35-jährige Fedorow war vor sechs Wochen vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus dem Amt gedrängt worden. Tausende Ukrainer gingen auf die Straße und verlangten seine Wiedereinsetzung.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.