Korruptionsvorwürfe

Die Nachrichten (Deutschlandradio)

Er wolle nicht, dass das Amt als Instrument in politischen Auseinandersetzungen genutzt werde, erklärte er im Onlinedienst Telegram. Seine Haltung zu den Vorwürfen bleibe unverändert. Krawtschenko hatte die am Wochenende erhobenen Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, sie seien durch nichts belegt.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde Nabu und eine Spezialstaatsanwaltschaft hatten am Samstag mitgeteilt, dass sie ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt hätten, das von einem Verantwortlichen im Büro des Generalstaatsanwalts geführt worden sei.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.