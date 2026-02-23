BBC-Interview

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Putin werde es nicht bei der Ukraine belassen, sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC. Falls es zu einem Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau komme, würde Putin dies nur als Pause nutzen. Selenskyj forderte, sich weiter entschlossen gegen Russland zu stellen. Er bekräftigte die Verhandlungsbereitschaft seines Landes und warnte zugleich vor einer gesellschaftlichen Spaltung, falls es zu Gebietsabtretungen an Russland komme.

Rund vier Jahre nach Beginn des Angriffskrieges geht der ukrainische Präsident nicht davon aus, alle russisch besetzten Gebiete militärisch zurückerobern zu können. Ein Sieg für die Ukraine sei die Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit. Selenskyj bot erneut die Durchführung von Wahlen an, wenn die Sicherheit gewährleistet werde. Ob er erneut antreten will, ließ er offen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.