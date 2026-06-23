Streit mit Polen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (IMAGO | TT)

Ministerpräsidentin Swyrydenko teilte in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde. Das zweitägige Treffen über den Wiederaufbau der Ukraine beginnt am Donnerstag. Neben anderen Staats- und Regierungschefs wird auch Bundeskanzler Merz in Danzig erwartet.

Hintergrund der Absage Selenskyjs ist vermutlich ein Streit zwischen seinem Land und Polen, die bezüglich des russischen Angriffskrieges eigentlich enge Verbündete sind. Zuletzt gab es aber Verstimmungen, nachdem Selenskyj eine Armee-Einheit nach der ukrainischen Partisanengruppe UPA benannte. Diese hatte im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung im heutigen Westen der Ukraine zehntausende Polen ermordet. Der polnische Staatschef Nawrocki entzog Selenskyj wegen des Streits den höchsten Orden seines Landes.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.