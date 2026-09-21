Heute endet die Umfrage für neue Banknoten. (imago | Panama Pictures)

Noch bis Mitternacht läuft die Online-Abstimmung der Europäischen Zentralbank. Mehr als neun Millionen Menschen haben sich bereits beteiligt.

Das Votum findet bei der endgültigen Entscheidung des EZB-Rates Berücksichtigung, die Ende des Jahres fallen soll. Bis die neugestalteten Banknoten in Umlauf gebracht werden, wird es noch eine Weile dauern.

In einer Vorauswahl für die Motive hatte die EZB zwei Themen festgelegt, für die jeweils fünf Vorschläge vorliegen. Einerseits geht es um europäische Kultur, dazu sind zum Beispiel Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven und Marie Curie abgebildet. Andererseits geht es um Natur. Im Fokus stehen dabei zum Beispiel der Eisvogel und der Weißstorch.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.