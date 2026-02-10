Die Nachfrage nach Bio-Gemüse boomt in Deutschland. (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Das teilte der Branchenverband "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft" zum Start der weltweit größten Leitmesse BIOFACH in Nürnberg mit. Damit betrug der Bioanteil am gesamten Lebensmittelumsatz im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben 6,6 Prozent. Es gebe allerdings nicht genug einheimische Produkte für die wachsende Nachfrage, hieß es. Das gelte selbst für gängiges Feldgemüse wie Möhren und Zwiebeln.

Laut den Angaben wachsen die heimischen Anbauflächen für Bio-Produkte gar nicht oder nur verhalten. Der Bio-Anteil der Gesamtfläche in Deutschland beträgt demnach rund 12 Prozent. Damit wirtschafte derzeit jeder siebte Hof ökologisch, erläuterte der Verband. In Österreich, Estland, Griechenland und Portugal baut jeder fünfte Hof Bio-Lebensmittel an.

Die Verbandsvorsitzende Andres sagte, es sei eine verpasste Chance für Deutschland, die Umstellung auf Bio nicht stärker zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.