Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes (Archivbild) (picture alliance / Metodi Popow / M. Popow)

Es wehe einem heute kalter Wind entgegen, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Der Druck entstehe vor allem durch die konjunkturelle Lage. Derzeit dominiere die Sichtweise, der Wirtschaft gehe es so schlecht, dass man sich aufwendigen Umwelt- und Klimaschutz nicht leisten könne. Das sei nicht nur ökologisch schädlich, sondern auch ökonomisch. Deutlichstes Symbol sei die Debatte um das Verbrenner-Aus. Dass man so sehr an einer Technologie der Vergangenheit festhalte, statt klar auf Zukunft zu setzen, sei Ausdruck einer - Zitat - "mentalen Gegenwartsblockade". Deutschland sei zu sehr fixiert auf die Vergangenheit.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.