Bundesregierung

Eine Wärmepumpe vor einem Wohnhaus (imago / Christian Ohde)

Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Koalition müsse rasch für Klarheit sorgen. Die schwarz-rote Koalition wollte eigentlich in diesen Tagen Eckpunkte eines neuen Gebäudeenergiegesetzes vorlegen. Die Gespräche dazu laufen aber noch.

Der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie erklärte, wenn nicht bald stabile gesetzliche Vorgaben und Förderbedingungen vorlägen, drohten Stellenabbau und Kurzarbeit. - Die Zahl der verkauften Heizungen ging im Jahr 2025 erneut zurück. Allerdings wurden mehr Wärmepumpen verkauft als im Vorjahr.

Zur Zeit der Ampelregierung hatte ein Gesetz zum Heizungstausch viel Kritik hervorgerufen. CDU, CSU und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag, es abzuschaffen und ein neues vorzulegen. Die SPD hält dabei an der Grundidee fest, den Einbau klimafreundlicher Heizungen voranzutreiben. Minister Schneider warnte entsprechend vor einer Aufweichung der Regeln.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.