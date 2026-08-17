Die SPD fordert einen Hitze-Aktionsplan in Deutschland. (picture alliance / Inside-Picture / IP)

Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Metz, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das Land sei für diese Hitze nicht gewappnet. Es dürfe jetzt nicht bei politischen Lippenbekenntnissen bleiben.

Limbacher verteidigte auch die angedachte Verankerung im Grundgesetz. Er kritisierte ein Zuständigkeitsgerangel zwischen Kommunen und Ländern bei Klimaschutzmaßnahmen. Um das zu beseitigen, brauche es die Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz. Trotzdem sei diese kein Widerspruch zu weiteren kurzfristigen Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.