In einer Analyse der Organisation "UN Women" heißt es, wenn es beim derzeitigen Tempo bleibe, könne es noch mehr als 170 Jahre dauern, bis das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in allen Lebensbereichen erreicht werde. Moniert wird unter anderem, dass die meisten Staaten von Männern geführt werden. In nationalen Parlamenten liege der Frauenanteil im Durchschnitt nur bei gut 27 Prozent, in den Regierungen bei rund 22 Prozent. Auch geschlechtsspezifische Gewalt in Wahlkämpfen trage dazu bei, Frauen von Macht und Einfluss fernzuhalten.
"UN Women" forderte von den Mitgliedstaaten mehr Geld für Frauenorganisationen sowie politische Maßnahmen - etwa mehr Frauenquoten und ein verstärktes Vorgehen gegen Diskriminierung und Gewalt.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.