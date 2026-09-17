Die UNO geht davon aus, dass die Gleichstellung der Geschlechter noch lange dauern wird. (Getty / iStockphoto)

Wenn es beim derzeitigen Tempo bliebe, könnte es 171 Jahre dauern, bis das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit erreicht sei, heißt es in einer Analyse der Organisation "UN Women". Moniert wird unter anderem, dass die meisten Staaten von Männern geführt werden. In nationalen Parlamenten liege der Frauenanteil bei lediglich 27,4 Prozent. Auch geschlechtsspezifische Gewalt in Wahlkämpfen trage dazu bei, Frauen von Macht und Einfluss fernzuhalten.

UN Women forderte von den Mitgliedstaaten mehr Geld für Frauenorganisationen sowie politische Maßnahmen - etwa mehr Frauenquoten und ein verstärktes Vorgehen gegen Diskriminierung und Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.