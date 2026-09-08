Eines der bekanntesten Bilder von Renoir: Das Frühstück der Ruderer. (dpa / picture alliance / Michael Reynolds)

Wie der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer mitteilte, wird der Schaden wird auf neun Millionen Euro geschätzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten. Das Renoir-Museum in der Nähe von Nizza wurde 1960 gegründet. Es befindet sich im letzten Wohnhaus des Malers Pierre-Auguste Renoir an der Côte d'Azur. Neben der ursprünglichen Einrichtung zeigt das Museum Gegenstände, die dem Künstler gehörten, darunter seine Staffelei und seinen Rollstuhl sowie Porträts, Landschaften und Akte, die Renoir gemalt hat.

Vor rund einem Jahr brachen Unbekannt in den Louvre in Paris ein und stahlen franzözische Kronjuwelen im Wert von 88 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.