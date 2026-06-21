Fußball-WM

Die DFB-Elf besiegte in Toronto die Auswahl der Elfenbeinküste mit 2:1. Beide Tore für Deutschland schoss Deniz Undav nach seiner Einwechslung. In der Nacht endete das Spiel der beiden anderen Gruppengegner zwischen Ecuador und Curaçao 0:0, wodurch Deutschland nunmehr auch als Gruppen-Sieger feststeht.
In der ersten Begegnung des Spieltags hatten die Niederlande gegen Schweden mit 5:1 gewonnen. Am frühen Morgen spielt Tunesien gegen Japan.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.