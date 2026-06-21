Fußball-WM
Undav sichert K-o.-Runden-Ticket gegen die Elfenbeinküste, DFB-Elf nach Punkteteilung zwischen Ecuador und Curaçao auch Gruppensieger

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat sich die deutsche Nationalmannschaft bereits im zweiten Gruppenspiel für die nächste Runde qualifiziert.

    Deniz Undav (Deutschland) und seine Mitspieler bejubeln sein Siegtor zum 2:1 im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto
    Torjubel der deutschen Mannschaft nach dem 2:1 im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto (Jan Woitas / dpa)
    Die DFB-Elf besiegte in Toronto die Auswahl der Elfenbeinküste mit 2:1. Beide Tore für Deutschland schoss Deniz Undav nach seiner Einwechslung. In der Nacht endete das Spiel der beiden anderen Gruppengegner zwischen Ecuador und Curaçao 0:0, wodurch Deutschland nunmehr auch als Gruppen-Sieger feststeht.
    In der ersten Begegnung des Spieltags hatten die Niederlande gegen Schweden mit 5:1 gewonnen. Am frühen Morgen spielt Tunesien gegen Japan.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.