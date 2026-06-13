Fußball-WM

Co-Gastgeber Kanada (in Rot) ist gegen Bosnien-Herzegowina in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. (picture alliance / HB-Press-Agency / Hasan Bratic)

In dem Spiel in der Gruppe B im kanadischen Toronto gingen die Bosnier in der 21. Minute durch einen Kopfball von Jovo Lukic in Führung. In der zweiten Hälfte drängten die verbesserten Kanadier auf den Ausgleich, der schließlich in der 79. Minute gelang: Cyle Larin erzielte das Tor mit einem Rechtsschuss, der von einem bosnischen Verteidiger entscheidend abgefälscht wurde. Die Kanadier holten mit dem Unentschieden den ersten Punkt in ihrer WM-Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.