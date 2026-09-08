Flagge Ungarn (imago/Volker Preußer)

Außenministerin Orban erklärte, die Diplomaten hätten in Ungarn Aktivitäten ausgeübt, die gemäß der Wiener Konvention inakzeptabel seien. Konkrete Gründe für die Ausweisung nannte die Außenministerin nicht. Ziel sei es, die "Sicherheit und Souveränität" Ungarns zu schützen. Die Maßnahme bedeute aber keinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Russland.

Die Außenministerium in Moskau kündigte harte und schmerzhafte Vergeltungsmaßnahmen an. EU-Sprecher Wigand sagte, angesichts der anhaltenden hybriden Angriffe Russlands gegen die EU und ihre Mitgliedsstaaten sei die Reaktion Ungarns legitim.

Ungarns früherer Ministerpräsident Orban unterhielt enge Beziehungen zu Russland und zu Präsident Putin.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.