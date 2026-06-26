Ungarns Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz mit dem Finanzminister des Landes, Karman und dem Eurogruppenchef Pierrakakis (picture alliance / Robert Hegedus / MTI via AP / Robert Hegedus)

Ministerpräsident Magyar sagte in Budapest, die ‌Einführung der Gemeinschaftswährung ⁠bringe Ungarn mehr ⁠Vorteile als Nachteile und könne zudem für mehr Stabilität sorgen. In diesem Zusammenhang verwies er auf Umfragedaten, denen zufolge es einen gesellschaftlichen Konsens über die Notwendigkeit der Euro-Einführung gebe. Der Prozess werde jedoch nicht einfach, räumte Magyar ein. So erfülle Ungarn derzeit keines der für einen Beitritt zur Euro-Zone erforderlichen Kriterien. Größte Hürde auf ⁠dem ⁠Weg in die Euro-Zone ist nach Angaben des Regierungschefs der Abbau von Staatsschulden. Sparmaßnahmen seien jedoch ⁠nicht nötig, wenn etwa EU-Gelder effizienter genutzt würden.

Eurogruppen-Chef Pierrakakis begrüßte Magyars Ankündigung als klares Bekenntnis der ungarischen Regierung zu Europa.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.